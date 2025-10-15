ATENÇÃO! 152 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (15) EM SOBRAL





OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Açougueiro 01



Ajudante de padeiro 01



Assistente administrativo 01



Assistente de vendas 03



Atendente de clínica médica 01



Auxiliar de cozinha 02



Auxiliar de limpeza 01



Auxiliar mecânico de refrigeração 01



Babá 02



Balconista 01



Barman 02



Confeiteiro 01



Consultor de vendas 28



Cozinheiro de restaurante 01



Cozinheiro geral 01



Embalador, a mão 01



Empregado doméstico nos serviços gerais 02



Encarregado de lavanderia 01



Estoquista 01



Faxineiro no serviço doméstico 01



Garçom 05



Gerente de vendas 03



Impressor serigráfico 01



Lavador de veículos 01



Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01



Mecânico eletricista de automóveis 01



Motorista de caminhão 03



Padeiro 01



Pasteleiro 01



Recepcionista, em geral 01



Salgadeiro 02



Servente de obras 04



Soldador 04



Subgerente de loja (operações comerciais) 01



Supervisor de vendas comercial 01



Técnico de manutenção elétrica 01



Técnico em manutenção de máquinas 01



Técnico em saúde bucal 02



Vendedor - no comércio de mercadorias 01



Vendedor porta a porta 04



Vendedor pracista 06



Total 98







PESSOA COM DEFICIÊNCIA



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Armador de estrutura de concreto 01



Assistente de vendas 01



Auxiliar de limpeza 01



Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50



Vendedor de comércio varejista 01



Total 54