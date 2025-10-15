CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Em tentativa de assalto, criminosos atiram contra porsche blindado que consegue fugir; VEJA VÍDEO

quarta-feira, outubro 15, 2025

Câmeras de segurança registraram o momento em que três criminosos pararam dois carros ao lado de um Porsche blindado, desceram e anunciaram o assalto. O motorista, que estava do lado de fora do veículo, correu para dentro do carro, conseguiu fechar a porta rapidamente e fugiu do local em seguida. A tentativa de assalto aconteceu no último domingo, 12, no bairro de Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar informou que realiza buscas para identificar e localizar os criminosos envolvidos na ação. O motorista saiu ileso, assim como as pessoas que caminhavam no entorno.

