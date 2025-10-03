CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


sexta-feira, 3 de outubro de 2025

Lula promete derrotar a direita “outra vez” em 2026

Petista voltou atacar adversários políticos em evento no Pará

O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (2), em Breves, no arquipélago do Marajó (PA), que está preparado para enfrentar a direita nas eleições de 2026. Em discurso, ele prometeu não permitir a volta do “ódio” e das “fake news” ao comando do país.

Lula declarou que sua gestão vem se estruturando para entregar “o melhor governo que esse país já teve”. Segundo ele, a oposição estaria ligada à disseminação de informações falsas e à condução da pandemia de Covid-19.

– Estou preparando todos os meus adversários, o pessoal da raiva, do ódio, da fake news, que deixou mais de 400 mil pessoas morrerem de Covid-19 por irresponsabilidade. Quero dizer para essa gente que se preparem para lutar, porque nós vamos derrotar vocês outra vez e não vamos permitir que vocês voltem a governar esse país – afirmou.

O discurso ocorreu em meio a agenda presidencial no Pará, onde Lula também destacou investimentos do governo federal na região.
 
(Pleno News)

