Mansão, lancha e carros de Romário vão a leilão por dívida milionária

Uma mansão, uma lancha e três carros do senador Romário (PL-RJ) vão a leilão no dia 23 deste mês de outubro, decidiu a Justiça do Rio. Os lances iniciais, somados, ultrapassam R$ 10 milhões. A defesa do político ainda tenta reverter a decisão com um recurso. A informação é do Metrópoles.





O objetivo do leilão é quitar uma dívida cobrada judicialmente ao ex-jogador há mais de 20 anos, desde 2001, referente a uma quebra de contrato com uma empresa que prestava serviço à boate Café do Gol, da qual Romário, à época jogador do Vasco da Gama, era sócio.





Romário é acusado de ter registrado bens próprios em nomes de familiares para evitar que fossem liquidados por conta de dívidas. Em 2021, a Justiça do Rio havia autorizado a ida dos bens a leilão, mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu.





Em setembro deste ano, o jogador foi condenado, em outro processo, pela Justiça carioca, que considerou que a transferência de bens teve objetivo de “esconder o patrimônio e frustrar a eficácia da execução”.









Bens leiloados





Os bens de Romário que irão a leilão são:





- Uma mansão localizada em um condomínio na Barra da Tijuca, avaliada em R$ 9 milhões.





- Um carro Porsche, avaliado em R$ 267 mil





- Um carro Audi, avaliado em R$ 391 mil





- Um carro Peugeot, avaliado em R$ 53 mil





- Uma lancha avaliada em R$ 1,1 milhão





