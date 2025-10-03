Trump dá ultimato até domingo para Hamas e fala em "infern0 total" se grupo não aceitar plano de paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu até domingo (5), às 18h, o prazo para o Hamas responder ao seu plano de paz para encerrar quase dois anos de guerra em Gaza.





Trump foi enfático nesta sexta-feira (3): “Se nesta última chance não houver acordo, um inferno total, como nunca antes visto, será lançado contra o Hamas”.









O plano de paz prevê:

cessar-fogo imediato;

libertação de reféns israelenses em 72 horas;

desarmamento do Hamas;

retirada gradual do Exército israelense;

criação de um governo pós-guerra em Gaza, sem o Hamas ou a Autoridade Palestina.

O Hamas pediu mais tempo para analisar a proposta e tenta renegociar pontos como o desarmamento e garantias de retirada completa de Israel. A facção está dividida entre uma ala que defende aceitar o acordo e outra que exige alterações.





O projeto tem apoio de Israel, de países árabes e ocidentais e recebeu elogios do governo brasileiro.





A guerra começou com o ataque terrorista do Hamas, que matou 1.200 pessoas em Israel. A retaliação israelense já deixou ao menos 66.225 mortos em Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde local, reconhecidos pela ONU.





Com informações de Folha de S. Paulo