Lula relata novo problema em avião da FAB durante viagem ao Pará

O aparelho apresentou o defeito antes da decolagem para Marajó.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou, nesta sexta-feira (3), que enfrentou um problema em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) durante sua viagem ao Pará. Segundo ele, o defeito ocorreu ainda em solo, antes da decolagem, quando embarcaria para uma agenda em Breves, no arquipélago do Marajó. “Eu fui pegar o avião para ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião Casa da Força Aérea Brasileira. Eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter tido um problema quando eu tivesse no ar. E teve quando eu estava em terra. Ainda tivemos que descer do avião com medo que pegasse fogo”, disse Lula em entrevista à TV Liberal.





Após o incidente, a equipe presidencial seguiu viagem em uma aeronave modelo C-97 Brasília. Mais tarde, Lula visitou a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, para agradecer. O presidente está no estado desde quinta-feira (2), para inaugurar obras ligadas à COP 30, que será realizada em novembro de 2025, na capital paraense.





Lula mencionou que este foi “outro problema”, lembrando de um episódio ocorrido em outubro de 2024, quando o avião presidencial VC-1 apresentou falha técnica logo após decolar no México. Na ocasião, a aeronave precisou voar por quase cinco horas para gastar combustível antes de pousar em segurança.





Na época, o presidente chegou a anunciar a intenção de comprar uma nova aeronave para a Presidência, mas a aquisição ainda não foi realizada.





Via CN7