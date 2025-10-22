Polícia Civil prende mulher em flagrante em posse de arma de fogo e drogas na Capital

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (22), uma mulher, de 55 anos, pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A captura aconteceu no bairro Granja Lisboa – Área Integrada de Segurança 2 (AIS 2) de Fortaleza.





As diligências realizadas pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Proteção à Pessoa com apoio do Departamento de Inteligência de Policial (DIP/PCCE) culminaram na captura de uma mulher, em posse de 39 munições de calibre de nove milímetros, 16 munições de calibre 38 e uma pequena quantidade de crack.





A suspeita foi conduzida até a unidade policial, onde o auto de prisão em flagrante foi lavrado e ela foi colocada à disposição do Poder Judiciário.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





Também é possível denunciar diretamente ao DHPP, pelo telefone (85) 3101-7474, que funciona como WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.