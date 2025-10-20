Troca de celulares e uma noite em cada lugar: oficiais do regime maduro entram em paranoia

Reportagem do jornal britânico Financial Times, publicada neste sábado (18), revelou que figuras próximas do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, estariam em estado de “paranoia” após o anuncio do presidente norte-americano Donald Trump, na última quarta-feira (15), de que autorizou a CIA a realizar operações secretas na Venezuela.





Segundo apuração do Financial Times, representantes do alto escalão do regime de Maduro trocaram de celular, estão dormindo em locais diferentes a cada noite e trocaram seus guarda-costas cubanos por novos contingentes de Havana.





“O protocolo de segurança determina que as autoridades se movam constantemente entre diferentes locais”, disse um general venezuelano ativo ao jornal britânico, acrescentando que eles estão se movendo entre Caracas e as cidades de Valência e Maracay.





Fonte: Gazeta do povo