Ciclistas de Sobral realizam sonho em romaria até Canindé

Grupo Easy Bike percorre 160 km em jornada marcada por fé, superação e amizade.

O grupo de ciclismo Easy Bike, criado em 2016 com o objetivo de fortalecer os laços de amizade e celebrar a paixão pelo pedal, viveu um momento histórico neste mês de outubro. Após anos de aventuras por cidades como Camocim, Ipu, Tianguá, Moitas, Preá e Flecheiras, os ciclistas finalmente realizaram um sonho antigo: a Bike Romaria Sobral–Canindé.





A jornada teve início às 16h do dia 18 de outubro, com dez ciclistas e uma equipe de apoio formada por cinco integrantes, além de familiares que acompanharam a empreitada. Após uma breve parada em Taperuaba, o grupo retomou o percurso ainda na madrugada do dia 19, enfrentando um trajeto desafiador sob ventos fortes, subidas íngremes e o sol intenso do sertão cearense.





Mesmo diante das dificuldades, o espírito de companheirismo e a fé mantiveram o grupo unido até o destino final: a Basílica de São Francisco das Chagas, em Canindé. A chegada aconteceu por volta das 8h30 da manhã, marcando a conclusão dos 160 km de pedaladas.





Ao final da romaria, os ciclistas foram reconhecidos como Romeiros e receberam o certificado oficial da Basílica — uma conquista simbólica que representa muito mais do que resistência física. Para os integrantes do Easy Bike, foi a concretização de um sonho coletivo, uma prova de amizade, determinação e devoção.





"Foi uma experiência inesquecível. Cada quilômetro pedalado teve um significado especial. Voltamos para casa com o coração cheio de gratidão", relatou um dos participantes.





Com essa conquista, o grupo reafirma seu propósito de ir além do esporte, transformando cada pedalada em uma oportunidade de conexão, fé e superação.