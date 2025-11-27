PM apreende arsenal, drogas e dinheiro no bairro Corte 8, em Sobral

Na noite desta quarta-feira (26), uma operação da Polícia Militar resultou em grande apreensão de armas e munições em Sobral. A ação ocorreu no bairro Corte 8, dentro de uma fazenda. No local, os policiais encontraram sete armas de fogo, grande quantidade de munições, drogas, balanças de precisão e dinheiro. Dois indivíduos foram apreendidos.





Durante a operação, os suspeitos tentaram fugir, mas foram localizados com apoio de um drone utilizado pela equipe policial. Parte do material apreendido estava enterrado em tonéis, reforçando a suspeita de que o local funcionava como ponto de apoio para atividades criminosas. Os detidos foram conduzidos à Delegacia Municipal de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.





Com informações de portal Coqueiros