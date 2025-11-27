NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 141 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (27) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Administrador de orçamento 01
Ajudante de motorista 02
Ajudante de obras 04
Alimentador de linha de produção 92
Assessor de microcrédito 01
Assistente de mídias sociais 01
Assistente de vendas 02
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Camareira de hotel 01
Comprador 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 11
Controlador de pragas 01
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 01
Desenhista projetista de construção civil 01
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Engenheiro civil 01
Estoquista 03
Fiel de depósito 01
Garçom 01
Gerente de loja e supermercado 01
Instalador de sistemas fotovoltaicos 01
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Mecânico de automóvel 02
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01
Mecânico de refrigeração 01
Mestre de obras 01
Montador instalador de acessórios 01
Motofretista 02
Motorista entregador 01
Operador de caixa 03
Panfleteiro 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 01
Promotor de vendas 01
Repositor - em supermercados 01
Representante comercial autônomo 04
Salgadeiro 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de manutenção elétrica 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor de serviços 03
Vendedor interno 05
Vendedor porta a porta 06
Vendedor pracista 08
Vigia noturno 01
Total 187
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Auxiliar de estoque 01
Estoquista 02
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Total 54
