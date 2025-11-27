CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 27 de novembro de 2025

NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 141 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (27) EM SOBRAL

quinta-feira, novembro 27, 2025  Nenhum comentário



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Administrador de orçamento 01

Ajudante de motorista 02

Ajudante de obras 04

Alimentador de linha de produção 92

Assessor de microcrédito 01

Assistente de mídias sociais 01

Assistente de vendas 02

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Camareira de hotel 01

Comprador 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 11

Controlador de pragas 01

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Engenheiro civil 01

Estoquista 03

Fiel de depósito 01

Garçom 01

Gerente de loja e supermercado 01

Instalador de sistemas fotovoltaicos 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Mecânico de automóvel 02

Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01

Mecânico de refrigeração 01

Mestre de obras 01

Montador instalador de acessórios 01

Motofretista 02

Motorista entregador 01

Operador de caixa 03

Panfleteiro 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 01

Promotor de vendas 01

Repositor - em supermercados 01

Representante comercial autônomo 04

Salgadeiro 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor de serviços 03

Vendedor interno 05

Vendedor porta a porta 06

Vendedor pracista 08

Vigia noturno 01

Total 187



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Auxiliar de estoque 01

Estoquista 02

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 54

