Tiroteio perto da Casa Branca 2 membros da Guarda Nacional atingidos; atirador está ferido

Polícia afirma que troca de tiros ocorreu a uma quadra da residência oficial do presidente americano.

Dois membros da Guarda Nacional dos EUA foram baleados em Washington, perto da Casa Branca, nesta quarta-feira (26).





O governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, disse inicialmente, em uma postagem no X, que eles eram membros da Guarda Nacional de seu Estado e haviam morrido em decorrência dos ferimentos — mas logo publicou uma segunda declaração, citando “relatos conflitantes” sobre suas condições de saúde.





Os dois agentes estariam, segundo a agência de notícias Reuters, gravemente feridos.





A polícia de Washington disse que o tiroteio ocorreu a uma quadra da Casa Branca e que um suspeito foi detido.





Segundo duas fontes também policiais, os dois agentes da Guarda Nacional trocaram tiros com o suspeito antes de serem baleados.





Em post na rede Truth Social, o presidente Donald Trump afirmou que o suspeito está gravemente ferido.





“A Casa Branca está ciente e monitorando ativamente essa situação trágica”, disse secretária de imprensa Karoline Leavitt.





Ainda de acordo com a Reuters, uma testemunha afirmou que estava em um carro de aplicativo perto da Casa Branca por volta das 14h15 (horário local) quando ouviu dois estrondos e viu crianças pequenas e outros pedestres correndo.





Ela disse que ouviu alguém gritar “Socorro! Socorro!” e viu o que pareciam ser agentes do Serviço Secreto dos EUA correndo atrás de alguém com um moletom com capuz.





Tropas da Guarda Nacional de vários estados estão em Washington, D.C. há meses, como parte da repressão ao crime promovida pelo presidente Donald Trump na capital do país.





Trump está na Flórida, por conta da proximidade do feriado de Ação de Graças.





*A versão anterior deste texto dizia que os agentes haviam sido mortos, de acordo com dados preliminares. A informação foi atualizada.





Fonte: R7