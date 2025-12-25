Bolsonaro confirma Flávio para 2026 em carta aos brasileiros

Texto manuscrito por Jair Bolsonaro e lido pelo próprio filho, indica o senador como pré-candidato à Presidência.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) leu, na manhã desta quinta-feira (25), uma carta escrita à mão pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) momentos antes de ele ser submetido a um procedimento cirúrgico.





A leitura ocorreu na calçada do hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro está internado, pouco antes do início da cirurgia de hérnia inguinal, prevista para começar às 9h e durar cerca de três horas.





Na carta, o ex-presidente afirma enfrentar um cenário de injustiça e declara a decisão de indicar o filho como pré-candidato à Presidência da República em 2026.





“Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026”, diz o texto assinado por Bolsonaro.





Embora o documento traga a data de 25 de dezembro, Flávio afirmou que a carta foi entregue a ele no dia 23, antes da internação do pai, por intermédio de um advogado. Segundo o senador, o texto foi redigido por Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal.





Ainda de acordo com Flávio Bolsonaro, o ex-presidente não apresentava episódios de soluço na manhã desta quinta. Os médicos, segundo ele, devem avaliar posteriormente a necessidade de um procedimento específico para tratar o problema de saúde.









A carta na íntegra:





“Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com a minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.





Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da república em 2026.





Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.





Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade dos anseios do povo brasileiro.





Que Deus abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade.





Brasília, 25 de dezembro de 2025.





Jair Messias Bolsonaro.”