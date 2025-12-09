Eleições 2026: Gusttavo Lima abre o jogo sobre candidatura à Presidência

Após meses de especulações e movimentações nos bastidores políticos, o sertanejo Gusttavo Lima descartou de vez qualquer possibilidade de disputar as eleições de 2026. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, no último sábado (6), o cantor afirmou que está totalmente focado na carreira artística e não pretende entrar na corrida eleitoral.





“Estou 100% focado na música, na minha carreira”, declarou. “Nesse momento, estou totalmente dedicado à carreira. A gente não sabe como é que vai ser o ano que vem. Vamos acompanhar de perto!”.





Apesar de manter relações próximas com políticos, Gusttavo Lima disse que usa essa rede apenas para ajudar fãs que precisam de algum apoio. “O que a política me trouxe de bom foi tentar resolver assuntos da minha rotina com meus fãs”, comentou.









"Quero votos convertidos em ingressos"





O cantor reforçou que seu objetivo para 2026 não envolve disputa política: “Quero continuar conquistando os corações, os votos dos meus fãs. Votos que são convertidos em ingressos, em plays, em plataformas”.









Recuo após sinalizar disposição para entrar na política





A declaração encerra um capítulo iniciado no começo do ano, quando Gusttavo Lima, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que poderia colocar seu nome à disposição “caso o país precisasse”. O União Brasil chegou a negociar a filiação do artista, apontado como um dos nomes mais competitivos da direita em um eventual segundo turno.





“O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder ajudar”, afirmou ao portal Metrópoles em janeiro.





Entretanto, em março, ele voltou atrás e confirmou que não concorreria a nenhum cargo em 2026 e nem pretendia se filiar a qualquer sigla. A pressão familiar pesou na decisão.





“Muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família”, disse.









"Não tenho estômago para a política"





Ao justificar a desistência, Gusttavo Lima afirmou que não está disposto a enfrentar os bastidores eleitorais:





“As eleições de 2026 serão muito polarizadas. Você tem que negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do Brasil, mas de partidos e pessoas. Não tenho estômago”.





O sertanejo reforçou que seu foco permanece no trabalho e no contato com o público: “Meu negócio é trabalhar e ajudar as pessoas”.





Via portal CM7