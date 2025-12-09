Polícia Civil deflagra duas operações simultâneas e prende 20 suspeitos no Ceará

Ações tem foco no combate ao tráfico de armas, drogas e assassinatos.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) deflagrou, na manhã desta terça-feira (9), duas operações simultâneas contra organizações criminosas. As ações, coordenadas pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), resultaram em 20 prisões até o momento.





A Operação Nocaute XI, conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), tem como foco integrantes de facções de origem carioca com atuação no Ceará.





As equipes cumpriram mandados em Fortaleza, no bairro Pirambu, além dos municípios de Aracati e Iguatu.









Até agora, 16 mandados de prisão foram cumpridos:

5 contra pessoas que já estavam presas;

10 contra suspeitos em liberdade;

além de um flagrante durante as diligências.

Paralelamente, a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) coordenou a Operação Parabellum, voltada ao combate ao tráfico de armas e munições, além de atividades ligadas ao crime organizado. As ações ocorreram nas Áreas Integradas de Segurança 3, 5 e 6, todas em Fortaleza.





Até o momento, foram cumpridos quatro mandados de prisão; dois contra pessoas em liberdade e dois contra investigados que já estavam detidos. Uma arma de fogo foi apreendida durante as buscas.





A Polícia Civil informou que as operações seguem em andamento, e novos desdobramentos podem ocorrer ao longo do dia. O objetivo, segundo o DRCO, é desarticular núcleos de apoio logístico e financeiro de organizações criminosas que atuam no Ceará.





Via portal CN7