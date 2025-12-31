CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 31 de dezembro de 2025

Feliz Ano Novo!

quarta-feira, dezembro 31, 2025

Que 2026 chegue trazendo paz, saúde, esperança e muitas conquistas.

Que cada dia do novo ano seja uma nova oportunidade de recomeçar, sonhar e acreditar em dias melhores.

Que não falte fé para seguir, força para lutar e amor para compartilhar.
Desejamos que este novo ano seja repleto de boas notícias, vitórias e momentos inesquecíveis ao lado de quem você ama.

🥂 A equipe do blog Sobral 24 horas deseja a todos um Feliz 2026, cheio de luz, prosperidade e realizações!

