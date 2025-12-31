Feliz Ano Novo!

Que 2026 chegue trazendo paz, saúde, esperança e muitas conquistas.





Que cada dia do novo ano seja uma nova oportunidade de recomeçar, sonhar e acreditar em dias melhores.





Que não falte fé para seguir, força para lutar e amor para compartilhar.

Desejamos que este novo ano seja repleto de boas notícias, vitórias e momentos inesquecíveis ao lado de quem você ama.



