quarta-feira, 24 de dezembro de 2025

Mercado Público de Sobral funcionará no dia de Natal em horário especial

quarta-feira, dezembro 24, 2025

A Prefeitura de Sobral informa que o Mercado Público irá funcionar normalmente no dia 25 de dezembro (Natal), em horário especial, das 6h às 11h.

De acordo com o comunicado, a medida tem como objetivo atender à população e reforçar o compromisso da gestão municipal com comerciantes e consumidores, garantindo o acesso a produtos essenciais mesmo durante o feriado natalino.

A ação é coordenada pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a administração municipal, buscando assegurar organização e funcionamento adequado do espaço.

A orientação é para que a população se programe e aproveite o horário disponível para realizar suas compras com tranquilidade.

