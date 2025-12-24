Mercado Público de Sobral funcionará no dia de Natal em horário especial

A Prefeitura de Sobral informa que o Mercado Público irá funcionar normalmente no dia 25 de dezembro (Natal), em horário especial, das 6h às 11h.





De acordo com o comunicado, a medida tem como objetivo atender à população e reforçar o compromisso da gestão municipal com comerciantes e consumidores, garantindo o acesso a produtos essenciais mesmo durante o feriado natalino.





A ação é coordenada pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a administração municipal, buscando assegurar organização e funcionamento adequado do espaço.



