Sob escolta, Jair Bolsonaro chega a hospital no DF para internação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou na manhã desta quarta-feira (24) ao Hospital DF Star, após deixar o prédio da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso desde 22 de novembro. A distância entre os locais é de três quilômetros.





Bolsonaro será internado e passará por uma cirurgia, nesta quinta-feira (25), para tratar uma hérnia inguinal bilateral.





A autorização para o procedimento foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.





Moraes permitiu que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro seja a acompanhante principal do ex-presidente enquanto ele estiver no DF Star.





O ministro não atendeu ao pedido da defesa para visitas de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL).





Moraes determinou ainda medidas de segurança no hospital. Uma delas exige que ao menos dois policiais federais permaneçam na porta do quarto durante toda a internação. Foi proibida a entrada de celulares e demais equipamentos eletrônicos no quarto que receberá o ex-presidente; apenas aparelhos médicos estão liberados no local.





O cirurgião-geral que acompanha Bolsonaro, Claudio Birolini, disse que a cirurgia à qual o líder conservador será submetido é “padronizada, com menor risco de complicações”.





A expectativa é que o procedimento dure de três a quatro horas.



