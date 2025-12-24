CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 24 de dezembro de 2025

Sob escolta, Jair Bolsonaro chega a hospital no DF para internação

quarta-feira, dezembro 24, 2025  Nenhum comentário

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou na manhã desta quarta-feira (24) ao Hospital DF Star, após deixar o prédio da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso desde 22 de novembro. A distância entre os locais é de três quilômetros.

Bolsonaro será internado e passará por uma cirurgia, nesta quinta-feira (25), para tratar uma hérnia inguinal bilateral.

A autorização para o procedimento foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Moraes permitiu que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro seja a acompanhante principal do ex-presidente enquanto ele estiver no DF Star.

O ministro não atendeu ao pedido da defesa para visitas de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL).

Moraes determinou ainda medidas de segurança no hospital. Uma delas exige que ao menos dois policiais federais permaneçam na porta do quarto durante toda a internação. Foi proibida a entrada de celulares e demais equipamentos eletrônicos no quarto que receberá o ex-presidente; apenas aparelhos médicos estão liberados no local.

O cirurgião-geral que acompanha Bolsonaro, Claudio Birolini, disse que a cirurgia à qual o líder conservador será submetido é “padronizada, com menor risco de complicações”.

A expectativa é que o procedimento dure de três a quatro horas.

*AE

Veja mais sobre: ,

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 