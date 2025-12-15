Polícia Civil e Militar realizam megaapreensão de 2,5 toneladas de drogas em Pindoretama

Em continuidade aos trabalhos de combate ao tráfico ilícito de drogas no Ceará, duas ações distintas da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultaram na apreensão de quase 2,5 toneladas de drogas. Os trabalhos policiais ocorreram no dia 4 de dezembro do corrente ano, na cidade de Pindoretama – Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do estado. Um homem, de 40 anos, também foi preso em flagrante. Os detalhes das ações policiais foram repassados durante coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (5), na sede da Delegacia de Narcóticos (Denarc), em Fortaleza.

A primeira apreensão ocorreu na manhã dessa quinta-feira (4), após uma composição do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) abordar um veículo e identificar o condutor. Durante a busca, os militares encontraram aproximadamente 480 tabletes de maconha, na cidade de Pindoretama, pesando pouco mais de uma tonelada.





O suspeito, um homem de 40 anos, e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Narcóticos (Denarc), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em Fortaleza. Na unidade policial, os entorpecentes foram pesados, sendo confirmado o total de 1 tonelada e 13 quilos de maconha. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa.





Após um trabalho aprofundado de investigação, policiais civis da Delegacia de Narcóticos (Denarc), do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), localizaram uma residência também na cidade de Pindoretama, onde foram encontradas mais drogas. No local, 1,436 tonelada de maconha foi apreendida. O material foi recolhido e encaminhado à sede da Denarc, onde um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso e identificar os envolvidos. As investigações seguem em andamento.