Camilo garante que Elmano concorrerá à reeleição em 2026

O ministro da Educação, Camilo Santana, concedeu entrevista publicada nesta segunda-feira (15) no jornal O Globo. Nela garante que não concorrerá ao Governo do Ceará em 2026 e que o governador Elmano tem direito à reeleição.





"Eu não sou candidato. O Elmano de Freitas tem sido um grande governador. Ele tem direito à reeleição e está bem avaliado. Mas claro que política é dinâmica", disse Camilo.





O ministro ainda enfatizou que o Ceará tem avançado em proporcionar melhoria de vida para a população. "O projeto que está em curso no Ceará tem avançado — com muita dificuldade em áreas como a segurança pública, que é um problema no Brasil inteiro. Mas tem avançado na Educação, Saúde e Geração de emprego".





(CN7)