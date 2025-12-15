CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 15 de dezembro de 2025

Camilo garante que Elmano concorrerá à reeleição em 2026

segunda-feira, dezembro 15, 2025

Ministro concedeu entrevista publicada nesta segunda-feira no jornal O Globo.
O ministro da Educação, Camilo Santana, concedeu entrevista publicada nesta segunda-feira (15) no jornal O Globo. Nela garante que não concorrerá ao Governo do Ceará em 2026 e que o governador Elmano tem direito à reeleição.

"Eu não sou candidato. O Elmano de Freitas tem sido um grande governador. Ele tem direito à reeleição e está bem avaliado. Mas claro que política é dinâmica", disse Camilo.

O ministro ainda enfatizou que o Ceará tem avançado em proporcionar melhoria de vida para a população. "O projeto que está em curso no Ceará tem avançado — com muita dificuldade em áreas como a segurança pública, que é um problema no Brasil inteiro. Mas tem avançado na Educação, Saúde e Geração de emprego".

(CN7)

