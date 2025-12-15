TRAGÉDIA: acidente com Ônibus Mata 16 Estudantes e Motorista na Colômbia

No domingo (14), um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou 17 pessoas mortas, entre elas 16 estudantes do Liceo Antioqueño e o motorista do veículo, na estrada que liga os municípios de Segóvia e Remedios, no nordeste do departamento de Antioquia, na Colômbia. Outras 20 pessoas foram resgatadas com vida, algumas com ferimentos e em estado de choque.





O veículo, pertencente à empresa Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), retornava de uma viagem quando saiu da pista e caiu em uma área de difícil acesso. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais.





O governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informou que um helicóptero da Polícia Nacional da Colômbia foi mobilizado para transportar os corpos das vítimas ao Instituto de Medicina Legal, em Medellín, onde serão realizados os procedimentos de identificação e perícia.





“Povo de Antioquia, e especialmente meus concidadãos de Bello: um helicóptero da Polícia Nacional já está a caminho do Instituto de Medicina Legal em Medellín com os corpos das 17 pessoas que morreram no acidente nas estradas do Nordeste”, escreveu o governador em uma publicação nas redes sociais.









Sobrevivente ajudou a salvar vidas





Segundo informações divulgadas pela rádio La FM, o resgate só foi possível graças à atitude de um dos estudantes que sobreviveu ao acidente. Mesmo ferido, o jovem conseguiu escalar uma encosta até alcançar a estrada e entrar em contato com familiares, alertando sobre a tragédia.





A partir desse chamado, equipes de emergência foram acionadas e conseguiram localizar o ônibus, resgatando cerca de 20 pessoas que ainda estavam vivas no local.





O estudante é Miguel Ángel Carvajal, que sofreu ferimentos no braço e no rosto. Seu pai, John Carvajal, contou que a família começou a se preocupar após a perda de contato com o grupo.





“Eles vinham de Tolú para Bello. A previsão era de que chegassem por volta das quatro ou cinco da manhã. Eu estava acordado desde as três horas… e, de repente, ninguém mais deu notícias”, relatou.









Relatos do momento do acidente





A mãe de Miguel Ángel, Diana Arroyave, disse que ficou sabendo do acidente por meio de mensagens em um grupo de WhatsApp formado por familiares dos estudantes.





“Foi pelo grupo que informaram sobre o acidente. Foi assim que várias famílias ficaram sabendo”, contou.





Internado em um hospital da região, Miguel Ángel relatou à mãe detalhes do momento da queda. Segundo ela, o filho estava sonolento quando o ônibus perdeu o controle.





“Ele disse que estava meio adormecido quando sentiu a queda e ficou preso dentro do ônibus. Sentiu como se água estivesse caindo sobre ele e conseguiu sair”, afirmou Diana à imprensa.





Ao deixar o veículo, o jovem se deparou com uma cena devastadora. “Ele viu vários colegas de classe caídos no chão. Alguns ainda estavam vivos, mas acabaram não resistindo”, relatou.





Mesmo ferido, Miguel Ángel subiu a montanha até a estrada em busca de ajuda. Segundo a mãe, o estudante está emocionalmente abalado após perder colegas próximos, incluindo sua melhor amiga.









Luto e agradecimento das famílias





Reencontrando o filho após o resgate, John Carvajal falou sobre a dor e a esperança de recuperação.





“Ele é meu único filho. É a minha vida. Foi uma tragédia, mas existe a esperança de que ele se recupere e seja forte”, disse.





Em meio ao luto, familiares das vítimas agradeceram às equipes de resgate e às pessoas que atuaram para salvar vidas.





“Diante da dimensão do que aconteceu, sinto que nós, pais que conseguimos manter nossos filhos vivos, somos afortunados”, declarou Diana Arroyave.









Lista das vítimas fatais





As autoridades confirmaram oficialmente os nomes das 17 vítimas fatais do acidente:









Carlos Cardona





Daniel Arismendy Fernández





José Manuel Orrego Palacio





Juan Andrés Hincapié





Laura Salazar





María Camila Pérez Sánchez





Maria Fernanda Londoño Jiménez





Mariana Upegui Escobar





Mateo Castaño López





Mathias Berrío Cardona





Paulina Anduquia Builes





Sara Escobar Mera





Susana Arango Mejía





Valeria López





Yeraldin Yepes





Mariana Galvis Arias





Jonathan Alexander Taborda (motorista)





(Gazeta Brasil)