RAIO resgata motorista de aplicativo em cárcere privado e prende cinco suspeitos com armas, drogas e veículos roubados em Maracanaú

Equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resgataram um motorista de aplicativo que estava em cárcere privado e prenderam cinco suspeitos, por volta das 20h dessa sexta-feira (12), no bairro Vila da Paz, em Maracanaú. Durante a ocorrência, ainda houve apreensão de duas armas de fogo, munições, entorpecentes, dinheiro, diversos aparelhos celulares, e recuperação de um carro e de uma motocicleta com queixa de roubo.





A ação policial teve início após acionamento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), informando que um motorista de aplicativo estaria sendo vítima de sequestro, tendo como última localização uma residência na Rua Agostinho Bezerra. No local, os policiais ouviram gritos de socorro e localizaram a vítima, um homem de 38 anos, mantido em cárcere privado por um suspeito de 18 anos, com quem foi apreendida uma pistola calibre .380, três carregadores e 31 munições intactas. A vítima relatou que iniciou uma corrida no município de Pindoretama e, ao chegar ao destino, foi rendida por um casal, sendo posteriormente entregue ao indivíduo, enquanto seu veículo e pertences foram subtraídos.





Em continuidade às diligências, após informações sobre o paradeiro do veículo, as composições policiais se deslocaram até a Avenida de Ligação, onde visualizaram movimentação suspeita em um imóvel. No local, foram detidos outros quatro suspeitos, duas mulheres de 23 anos e dois homens de 30 e 36 anos, sendo apreendido um revólver calibre .38 com 12 munições intactas, 67 gramas de crack, quatro gramas de cocaína, R$ 275,00 em espécie e dez aparelhos celulares. Já em diligência complementar no município de Pindoretama, uma motocicleta com queixa de roubo também foi recuperada.





Todo o material apreendido e os cinco suspeitos foram apresentados na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi lavrado inquérito policial e o grupo foi autuado pelos crimes de roubo com restrição da liberdade da vítima, roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, extorsão, receptação, associação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





Assessoria de Comunicação da PMCE