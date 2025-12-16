SBT cancela especial de Natal com Zezé Di Camargo

O cantor pediu o cancelamento por não concordar com o espaço dado pela emissora a Lula e Moraes.

Nesta segunda-feira (15), o SBT decidiu cancelar a exibição do especial de Natal Natal é Amor, que iria ao ar na quarta-feira (17), após críticas feitas pelo cantor Zezé Di Camargo à presença do presidente Lula no lançamento do SBT News, na última sexta (12), em São Paulo.





A atração estava programada para ir ao ar às 23h, depois do Programa do Ratinho. Em nota, a assessoria da emissora confirmou o cancelamento e informou que outro conteúdo ocupará o horário, trazendo uma nova programação prevista para o dia e horário que seriam destinados ao especial.





A decisão ocorreu após Zezé Di Camargo publicar um vídeo nas redes sociais pedindo que o especial não fosse exibido. O cantor disse que não se identifica com a postura recente da emissora.





– Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento.





Zezé também afirmou que a mudança de posicionamento do canal não dialoga com suas convicções nem com o legado de Silvio Santos.





– Filho que não honra pai e mãe não existe.





Segundo o cantor, a decisão foi tomada mesmo após o trabalho envolvido na gravação do especial.





– Isso me custou tempo, serviço, mas a maneira como a administração do canal se comportou não condiz com o que pensa grande parte do povo brasileiro – declarou o cantor sertanejo.





Após a repercussão, a presidente do SBT, Daniela Beyruti, divulgou uma carta aberta defendendo a linha editorial do novo canal de notícias. Ela afirmou que o SBT News busca oferecer um jornalismo sem alinhamento político.





– Queremos entregar ao brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado.





Daniela também disse que o evento de lançamento refletiu pluralidade institucional, com representantes dos Três Poderes, e lamentou as críticas recebidas antes que o projeto fosse avaliado pelo público.





