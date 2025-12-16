Mulher de Ramagem diz ter contas bloqueadas e critica Moraes

Rebeca Ramagem se manifestou por meio das redes sociais.

Nesta segunda-feira (15), a mulher do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), Rebeca Ramagem, publicou um vídeo nas redes sociais para dizer que teve as contas bancárias bloqueadas. Ela afirmou que está pagando um preço por ser casada com o parlamentar.





Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão na ação penal que apurou uma tentativa de golpe de Estado. Ele fugiu do Brasil em setembro, com destino a Miami, nos Estados Unidos (EUA).





No vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, Rebeca afirmou que está nos EUA com a família e atribuiu o bloqueio ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ela falou que não teve acesso a qualquer decisão formal ou a informações oficiais sobre o caso.





– Eu fui surpreendida com o bloqueio de todas as minhas contas bancárias. Não há palavras para descrever tamanho absurdo. Trata-se de um ato não só injusto, desumano, ilegal e inconstitucional. O bloqueio foi, ao que tudo indica, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Digo ‘ao que tudo indica’ porque não há notícia de decisão formal, não há acesso a autos, não há processo instaurado contra mim – afirmou.

Ainda segundo Rebeca, a medida configura um “cenário de exceção” e viola direitos fundamentais.





– Não sou investigada, não sou acusada, não sou ré em processo algum. A única razão aparente para tal medida é o fato de estar nos Estados Unidos com a minha família. Sou casada em regime de separação total de bens e tenho absoluta independência financeira – declarou.





Ela disse ainda que os recursos bloqueados são fruto de sua trajetória profissional.





– Todos os meus recursos, conseguidos ao longo de uma vida, representam trabalho, esforço e o compromisso que sempre tive com o serviço público. Tudo isso está sendo tirado de mim – completou.





Nesta segunda-feira, ministro Alexandre de Moraes determinou que o Ministério da Justiça seja notificado para formalizar o pedido de extradição de Alexandre Ramagem. Moraes determinou que a Secretaria Judiciária do STF compartilhe com o ministro os documentos necessários para que o pedido de extradição seja protocolado. Esse é o primeiro passo para o cumprimento dos trâmites de extradição.



