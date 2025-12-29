Sobral registra menor taxa de mortalidade infantil dos últimos cinco anos e reforça cuidado com a Primeira Infância

Sobral alcançou, em 2025, a menor taxa de mortalidade infantil dos últimos cinco anos, com índice de 6,73 óbitos por mil nascidos vivos. O resultado representa um avanço expressivo na proteção à vida de crianças menores de um ano e reafirma o compromisso da Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil. A redução registrada em 2025 evidencia a efetividade das ações desenvolvidas pela rede municipal de saúde.

O desempenho positivo é fruto de uma política pública integrada, que acompanha a mulher desde a gestação, passando pelo parto e pelo puerpério, e garante o cuidado contínuo da criança até os dois anos de idade. Entre as principais estratégias estão o pré-natal qualificado, a assistência humanizada ao parto e ao pós-parto, além do monitoramento do crescimento e desenvolvimento infantil, assegurando a identificação precoce de riscos e a adoção de intervenções oportunas para a prevenção de óbitos evitáveis.



