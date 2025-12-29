Sobral registra menor taxa de mortalidade infantil dos últimos cinco anos e reforça cuidado com a Primeira Infância

Sobral alcançou, em 2025, a menor taxa de mortalidade infantil dos últimos cinco anos, com índice de 6,73 óbitos por mil nascidos vivos. O resultado representa um avanço expressivo na proteção à vida de crianças menores de um ano e reafirma o compromisso da Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil. A redução registrada em 2025 evidencia a efetividade das ações desenvolvidas pela rede municipal de saúde.
O desempenho positivo é fruto de uma política pública integrada, que acompanha a mulher desde a gestação, passando pelo parto e pelo puerpério, e garante o cuidado contínuo da criança até os dois anos de idade. Entre as principais estratégias estão o pré-natal qualificado, a assistência humanizada ao parto e ao pós-parto, além do monitoramento do crescimento e desenvolvimento infantil, assegurando a identificação precoce de riscos e a adoção de intervenções oportunas para a prevenção de óbitos evitáveis.
A conquista também é resultado da atuação articulada entre diversos serviços e programas da rede municipal. Iniciativas como a Estratégia Trevo de Quatro Folhas, o Projeto Coala, o Flor do Mandacaru e as ações de puericultura são fundamentais na atenção à Primeira Infância e têm contribuído de forma decisiva para a redução dos índices. Somam-se a isso os investimentos na ampliação da cobertura vacinal, no acesso oportuno aos serviços de saúde e na integração entre a Atenção Primária, à Vigilância em Saúde e à rede hospitalar, reforçando o compromisso de Sobral com um início de vida mais saudável e seguro para suas crianças.
