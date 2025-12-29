Laudo diz que Bolsonaro parou de respirar 514 vezes em uma noite

Um laudo apresentado pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes indicou que ele parou de respirar 514 vezes em apenas uma noite na prisão. Ainda segundo o documento, o ex-chefe do Executivo teve 470 apneias do sono que se estenderam entre dez e 25 segundos. As informações foram reportadas pela revista Veja.





A apneia do sono é um distúrbio em que a respiração para por alguns segundos, repetidas vezes ao longo da noite, geralmente sem que a pessoa perceba. Essas pausas reduzem o nível de oxigênio no sangue e levam o cérebro a “acordar”brevemente para retomar a respiração, comprometendo a qualidade do sono. Caso não seja tratada, corre-se o risco de o organismo sofrer com hipertensão e doenças cardíacas, AVC, diabetes, arritimias e acidentes por sonolência diurna.





O tratamento inclui mudanças no estilo de vida, como perda de peso e dormir de lado; aparelhos intraorais; uso de CPAP (gerador de pressão positiva contínua nas vias aéreas) ou cirurgia em casos específicos.





Como mostrou o Pleno.News, a lista de comorbidades de Bolsonaro enviada ao STF inclui, além da apneia, refluxo gastroesofágico com esofagite, hipertensão essencial primária, problemas cardíacos e vasculares, entre outros.





Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde passou por cirurgia para remover uma hérnia inguinal bilateral, e realiza procedimentos para amenizar suas crises de soluço. Ainda não há previsão de retorno para a Superintendência da Polícia Federal (PF), onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Via portal Pleno News