Polícia apreende 100 kg de maconha na Capital

Trabalho foi feito por equipes da Força Tática Golf do 6º Batalhão da Polícia.

Um patrulhamento de rotina realizado por equipes da Força Tática Golf do 6º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 100 quilos de maconha em uma residência localizada no bairro Damas, em Fortaleza.





A ação teve início após a abordagem de um motociclista que utilizava uma bag semelhante às usadas por entregadores de aplicativo. O suspeito foi acompanhado pelos policiais por cerca de dois quilômetros até chegar à própria residência, situada na rua Dondon Feitosa, onde foi abordado na porta do imóvel.





Durante a abordagem, o homem confessou que havia drogas dentro da casa, mas não informou a quantidade. Ao realizarem uma varredura no local, os policiais encontraram um grande carregamento de entorpecentes, indicando que a droga estava sendo distribuída a partir do imóvel. A suspeita é de que parte da carga já tivesse sido entregue antes da abordagem.





O suspeito foi identificado como Pedro Lucas da Silva Ferreira, de 23 anos. Ainda no local, ele tentou subornar os policiais oferecendo a quantia de R$ 5 mil, o que resultou em autuação também pelo crime de corrupção ativa, além de tráfico de drogas. Além da maconha, a polícia apreendeu três aparelhos celulares, uma balança de precisão, uma munição e uma maquineta de cartão de crédito. Todo o material foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação. Via portal CN7