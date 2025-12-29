Elmano decreta ponto facultativo na sexta para servidores do estado

Atividades essenciais em áreas como Saúde e Segurança Pública não serão afetadas.
O governador Elmano de Freitas usou as redes sociais, nesta segunda-feira (29), para informar que decretou ponto facultativo para os servidores do estado na próxima sexta-feira (02/01).
"Informo aos cearenses que o dia 2 de janeiro (sexta-feira) será ponto facultativo para os servidores estaduais", escreveu Elmano.
E o governador finalizou: "O decreto, que será publicado no Diário Oficial do Estado, assegura o funcionamento das atividades essenciais em áreas como Saúde e Segurança Pública, entre outras". CN7
