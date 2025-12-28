CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 28 de dezembro de 2025

Glória Perez desabafa sobre 33° aniversário de morte da filha

domingo, dezembro 28, 2025

A autora de novelas Glória Perez usou seu perfil no Instagram, neste domingo (28), para falar sobre o 33º aniversário de morte da filha, Daniella Perez. Na postagem, ela compartilha fotos da filha e desabafa sobre a dor da perda.

– Tanta vontade de viver, tanta alegria, tantos sonhos… que vida bonita você tinha pela frente… Hoje faz 33 anos – escreveu.

Ela ainda refletiu sobre como tem sido lidar com a perda por todos esses anos.

– Eu repito: o tempo não ameniza nada – só passa, assim como a dor não ensina nada – só dói – lamentou.

Assassinada quando tinha apenas 22 anos, Daniella completaria 55 anos em 2025.


APOIO

A mensagem recebeu apoio de artistas que já trabalharam com a escritora e de outras personalidades públicas.

– Todo o amor a você, minha querida! Dani é, para sempre, a memória da Força do Amor, da sua luta por justiça contra a inveja que a fez vítima – comentou Letícia Sabatella, que interpretou Yvone na novela Caminho das Índias, escrita por Perez em 2009.

Já Solange Couto, que viveu Dona Jura em O Clone (2001), outra obra da artista, também se solidarizou.

– Quem, como eu, a conheceu, não a esquece e lamenta muito. Te abraçamos tentando amenizar sua dor de mãe que sabemos jamais passará ou será menor – disse.

Ingrid Guimarães, Sabrina Sato e Adriane Galisteu também comentaram a publicação.


CASO CHOCOU O PAÍS

O caso Daniella Perez chocou o Brasil em 1992, quando a atriz foi assassinada pelo colega de elenco Guilherme de Pádua e sua então esposa, Paula Thomaz.

Na época, Daniella atuava na novela De Corpo e Alma, escrita por sua mãe. O crime ganhou repercussão nacional, mobilizando a opinião pública.

O caso voltou ao centro das atenções em 2022 com o lançamento de Pacto Brutal – O Assassinato de Daniella Perez, na HBO Max. A série reuniu relatos emocionantes de Perez, parentes, amigos e do ator Raul Gazolla, então marido da jovem.

*AE

