Bolsonaro sofre 10ª cirurgia desde a facada, agora para tratar soluços

Boletim médico informou novo procedimento na segunda-feira, dia 29.

Boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star informopu que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido nesta sábado (27) a sua décima cirurgia desde que foi atacado a facadas por um ex-militante do Psol, durante a campanha eleitoral de 2018. A cirurgia foi decidida após forte crise de soluço. Os médicos informaram ainda que o paciente se recupera do procedimento já em seu quarto.





Assinado por cinco médicos, o boletim explicou que Bolsonaro passou por um procedimento de bloqueio do lado direito do nervo frênico, responsável pelo controle do diafragma. A cirurgia busca aliviar os sintomas de soluço permanente do ex-presidente.





O médico Mateus Saldanha informou ainda que o ex-presidente será acompanhado diariamente para verificar se o procedimento foi bem-sucedido para amenizar os soluços.





“Todo o procedimento durou cerca de uma hora. O procedimento foi muito rápido. Não teve corte. Execução bem rápida”, afirmou Mateus Saldanha.





Bolsonaro deve passar por um novo procedimento nesta segunda-feira (29) no lado esquerdo do nervo frênico, mas foi mantida a previsão de alta para 31 de dezembro.





Na quinta-feira (25), Bolsonaro foi submetido a cirurgia para tratar uma hérnia inguinal.





Fonte: Diário do Poder