Isaías 41:10 foi o versículo mais lido em 2025: “Não temas”

Isaías 41:10 foi o versículo bíblico mais lido no mundo em 2025. O levantamento foi divulgado pela empresa responsável por um dos aplicativos bíblicos mais usados, com mais de um bilhão de downloads.





Esta é a quarta vez, em seis anos, que o texto aparece no topo do ranking anual da plataforma YouVersion. O resultado considera buscas e interações feitas ao longo de todo o ano, em diferentes países, através do aplicativo da Bíblia.





O versículo afirma: “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel”.





De acordo com a YouVersion, Jeremias 29:11 e Romanos 12:2 ficaram entre os textos mais procurados em 2025, completando a lista dos mais acessados.





Para o fundador e CEO da plataforma, Bobby Gruenewald, a repetição de Isaías 41:10 reflete uma demanda comum entre os usuários.





— Ele fala da certeza de que não estamos sozinhos — afirmou.





O anúncio ocorre em um ano de aumento no uso da Bíblia nos aplicativos da YouVersion. Em novembro, durante o Mês Mundial da Bíblia, os acessos alcançaram números recordes.





No primeiro domingo do mês, mais de 19 milhões de pessoas abriram o aplicativo em um único dia. Todos os domingos de novembro ficaram entre os de maior movimentação da plataforma.





Ainda nesse período, cerca de 2,6 milhões de usuários participaram do Desafio Bíblico de 30 Dias. O uso diário da Bíblia cresceu 19% em comparação com novembro de 2024.





Segundo a YouVersion, a cada segundo são concluídos, em média, 40 dias de planos bíblicos. No mesmo intervalo, 112 versículos são destacados ou anotados pelos usuários.





O engajamento também aumentou em datas específicas de 2025. No Ano Novo, mais de 3 milhões de pessoas iniciaram planos bíblicos anuais. No Domingo de Páscoa, quase 19 milhões interagiram com as Escrituras.





O crescimento foi registrado em todas as regiões. A África Subsaariana teve alta de 27% no uso diário, enquanto Norte da África, Oriente Médio e Ásia Central cresceram 33%. Na América do Norte, o avanço foi de 14%.





Entre os termos mais pesquisados no ano estão “amor”, “ansiedade” e “paz”. Para Gruenewald, os dados mostram uma busca constante por sentido. Via portal Pleno News