Cachorro desaparece após se assustar com fogos no bairro Parque Boa Vista, em Sobral

Um cachorro de estimação está desaparecido desde a madrugada desta quarta-feira (1º), após fugir assustado com o barulho de fogos de artifício. O caso ocorreu no bairro Parque Boa Vista, e tem mobilizado familiares e moradores da região.

De acordo com as informações repassadas, o animal, que atende pelo nome de Piter, desapareceu por volta da meia-noite. Ainda segundo os relatos, ele teria ficado muito assustado com os fogos e acabou saindo de casa sem que os responsáveis conseguissem alcançá-lo.

As últimas informações indicam que Piter foi visto no bairro Sinhá Sabóia, porém, apesar das buscas realizadas, até o momento ele não foi localizado.

A família está oferecendo recompensa no valor de R$ 300,00 para quem encontrar ou fornecer informações concretas que levem ao paradeiro do cachorro.

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato pelos telefones:

📞 (88) 99214-0275

📞 (88) 99373-0230

A colaboração da população é fundamental para que Piter possa retornar em segurança para casa.