OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL: Ar-condicionado Carrier Piso-Teto 60.000 BTUs super potente à venda em Sobral

🔹 Marca: Carrier
🔹 Modelo: Piso-Teto
🔹 Capacidade: 60.000 BTUs
🔹 Estado: Usado, em excelente funcionamento
🔹 Revisão recente
🔹 Placa eletrônica nova
🔹 Gás em dia
🔹 Tubulação nova
🔹 Gela muito bem – máquina extremamente potente
Ideal para ambientes grandes, como academias, salões, igrejas, lojas ou galpões.
💰 Valor: R$ 4.500
💳 Parcelamento: até 12x com acréscimo
📌 Venda de equipamento usado. SOBRAL - CE
Interessados podem chamar no WhatsApp para mais informações - 88 98862-0922
