Moraes nega novo pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro

No primeiro dia do ano, o ministro Alexandre de Moraes negou um novo pedido da defesa de Jair Bolsonaro (PL) para que ele fique em prisão domiciliar humanitária. O ex-presidente deve receber alta nesta quinta-feira (1º), e retornar para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.





Os advogados do líder conservador solicitaram a prisão domiciliar nesta quarta-feira (31), e destacaram a necessidade de Bolsonaro receber a autorização antes da alta médica. Mas, para Moraes, a defesa não apresentou fatos novos que justificassem a ida de Bolsonaro para casa.





– Não houve agravamento da situação de saúde de Jair Messias Bolsonaro, mas sim, quadro clínico de melhora dos desconfortos que estava sentido, após a realização das cirurgias eletivas, como apontado no laudo de seus próprios médicos – diz a decisão do magistrado.





A defesa destacou que o quadro de saúde de Bolsonaro pode se agravar no regime fechado, e relembrou que o ex-presidente Fernando Collor teve o benefício concedido após passar por uma cirurgia.





No documento, Moraes diz que todas as prescrições médicas podem ser realizadas na Superintendência da PF, além de salientar que Bolsonaro tem acesso a médicos 24 horas por dia. Via portal Pleno News