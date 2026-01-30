Motocicleta é roubada durante assalto na Avenida John Sanford, em Sobral

Uma motocicleta foi roubada na tarde da última quinta-feira, 29, no bairro Junco, em Sobral, nas proximidades da caixa d’água.





A vítima conduzia uma motocicleta Honda Fan, de cor cinza e placa POP-3884, quando foi surpreendida por dois assaltantes.





Durante a ação, os assaltantes levaram a motocicleta. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada, realizou diligências na região, mas os suspeitos não foram localizados.





Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.