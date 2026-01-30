CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Motocicleta é roubada durante assalto na Avenida John Sanford, em Sobral

sexta-feira, janeiro 30, 2026  Nenhum comentário

Uma motocicleta foi roubada na tarde da última quinta-feira, 29, no bairro Junco, em Sobral, nas proximidades da caixa d’água.

A vítima conduzia uma motocicleta Honda Fan, de cor cinza e placa POP-3884, quando foi surpreendida por dois assaltantes. 

Durante a ação, os assaltantes levaram a motocicleta. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada, realizou diligências na região, mas os suspeitos não foram localizados.

Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 