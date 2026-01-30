Assaltantes armados roubam motocicleta no bairro Dom Expedito, em Sobral

Um roubo de veículo foi registrado na noite da última quinta-feira, 29, no bairro Dom Expedito.





A vítima pilotava uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, placa OIL-5280, quando foi abordada por dois indivíduos armados com arma de fogo.





Durante a ação criminosa, os assaltantes levaram a motocicleta. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada, realizou diligências , mas os suspeitos não foram localizados.





Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.