sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Assaltantes armados roubam motocicleta no bairro Dom Expedito, em Sobral

sexta-feira, janeiro 30, 2026

Um roubo de veículo foi registrado na noite da última quinta-feira, 29, no bairro Dom Expedito.

A vítima pilotava uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, placa OIL-5280, quando foi abordada por dois indivíduos armados com arma de fogo.

Durante a ação criminosa, os assaltantes levaram a motocicleta. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada, realizou diligências , mas os suspeitos não foram localizados.

Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.

