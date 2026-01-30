PM recupera motocicleta roubada em casa abandonada no bairro Dom José II, em Sobral

Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta roubada na noite da última quinta-feira, 29, no bairro Dom José II.





Segundo informações, policiais do RAIO, durante patrulhamento de rotina, receberam informações de que o imóvel estaria sendo usado por criminosos para guardar produtos de roubo. Ao adentrar a residência abandonada, a equipe localizou uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, placa OII-2187.





A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia de Sobral, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.





O caso segue sob investigação para identificação dos responsáveis.