CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

PM recupera motocicleta roubada em casa abandonada no bairro Dom José II, em Sobral

sexta-feira, janeiro 30, 2026  Nenhum comentário

Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta roubada na noite da última quinta-feira, 29, no bairro Dom José II.

Segundo informações, policiais do RAIO, durante patrulhamento de rotina, receberam informações de que o imóvel estaria sendo usado por criminosos para guardar produtos de roubo. Ao adentrar a residência abandonada, a equipe localizou uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, placa OII-2187.

A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia de Sobral, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

O caso segue sob investigação para identificação dos responsáveis.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 