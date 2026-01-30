Mulher tem motoneta roubada durante assalto no bairro Sumaré, em Sobral

Uma mulher foi vítima de roubo de veículo na manhã desta sexta-feira, 30, no bairro Sumaré.

Segundo informações, a vítima conduzia sua moto, quando foi surpreendida por dois indivíduos. Um dos suspeitos estava armado, anunciou o assalto e ordenou que a vítima entregasse o veículo.





Durante a ação criminosa, os assaltantes levaram uma motoneta Honda Biz de placa NQP-6319.





Após o roubo, os criminosos fugiram em rumo ignorado.





A Polícia Civil irá investigar o crime.





