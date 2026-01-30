CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Mulher tem motoneta roubada durante assalto no bairro Sumaré, em Sobral

sexta-feira, janeiro 30, 2026  Nenhum comentário

Uma mulher foi vítima de roubo de veículo na manhã desta sexta-feira, 30, no bairro Sumaré.
Segundo informações, a vítima conduzia sua moto, quando foi surpreendida por dois indivíduos. Um dos suspeitos estava armado, anunciou o assalto e ordenou que a vítima entregasse o veículo.

Durante a ação criminosa, os assaltantes levaram uma motoneta Honda Biz de placa NQP-6319.

Após o roubo, os criminosos fugiram em rumo ignorado.

A Polícia Civil irá investigar o crime.

