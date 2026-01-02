PF pede retorno imediato de Eduardo Bolsonaro ao cargo de policial federal

A Polícia Federal determinou o retorno imediato de Eduardo Bolsonaro ao exercício de seu cargo de policial federal. Publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (02), o ato estabelece que ele reassuma suas funções no Rio de Janeiro, de forma “exclusivamente declaratória” e para regularização da situação funcional. A ausência injustificada pode gerar medidas administrativas e disciplinares.









Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos há quase um ano e teve o mandato de deputado cassado pela Câmara em 18 de dezembro, por excesso de faltas injustificadas. Como escrivão da Polícia Federal, ele havia ficado afastado da função enquanto ocupava a cadeira na Câmara. Com a cassação, a corporação determinou que ele retornasse às atividades na PF. O político já respondia a processos administrativos abertos pela corregedoria da PF relacionados à sua atuação no exterior nos últimos meses.





Com informações de Luiz Bacci