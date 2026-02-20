Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 105 milhões

O concurso 2.974 da Mega-Sena acumulou novamente nesta quinta-feira (19), após nenhum apostador acertar as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio principal segue sem vencedor. Os números sorteados foram: 03, 10, 12, 19, 37 e 40. A estimativa para o próximo sorteio, marcado para o dia 21 de fevereiro, é de R$ 105 milhões.





Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 108 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 27.143,02. Já na faixa da quadra, 7.587 apostas foram contempladas, com prêmio individual de R$ 636,88.