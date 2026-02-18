No carnaval de Salvador, bebê de um mês é encontrado sozinho

Um bebê de apenas um mês foi encontrado sozinho no meio do carnaval de Salvador. A criança estava perto do circuito Osmar. Os pais, que teriam protagonizado uma briga, foram presos em flagrante.





De acordo com informações do portal Metrópoles, testemunhas relataram que os responsáveis pelo bebê são pessoas em situação de rua. A criança foi deixada sozinha após os pais se agredirem e precisarem de atendimento médico.





Não foram divulgadas informações sobre quem está com a guarda do bebê ou sobre a saúde do casal.





Pleno News