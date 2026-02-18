Vista de Sobral a partir da descida da Serra da Meruoca em 1919

A construção da estrada foi iniciada em 1915 e concluída em 1919. A Serra da Meruoca está localizada no município de Sobral, distante cerca de 200 km de Fortaleza. Em relação ao nível do mar, a altitude média é de 717 m. Devido à sua altitude, a temperatura média pode variar de 15 °C a 22 °C.





Na opinião dos engenheiros, à primeira vista tem-se a impressão de que, se a estrada tivesse sido projetada pelo lado direito do riacho, sua declividade teria sido mais suave. No entanto, continuar pelo mesmo lado do riacho seria impraticável, pois a subida para atingir a curva perigosa da Mata Fresca é muito íngreme e de grande extensão. A estrada teria, então, de atravessar o riacho para o lado esquerdo e, em seguida, passar pela ponte da Mata Fresca, transpondo-o pela segunda vez.



