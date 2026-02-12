CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

Policial Civil de Sobral desenvolve aplicativo voltado à reinserção social e prevenção da reincidência

quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Um policial civil lotado na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral está finalizando o desenvolvimento de um aplicativo com foco na reinserção social e prevenção da reincidência criminal, iniciativa que busca fortalecer ações de polícia comunitária e segurança pública preventiva.

O projeto, intitulado provisoriamente de “Projeto Recomeço”, foi idealizado como uma ferramenta digital de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente aquelas que desejam reconstruir suas trajetórias e romper com o ciclo da criminalidade.

A proposta parte do entendimento de que a segurança pública moderna não se restringe à repressão qualificada, mas também envolve estratégias estruturadas de prevenção terciária, voltadas à redução dos índices de reincidência e ao fortalecimento do tecido social.

Plataforma digital de apoio e orientação

O aplicativo está sendo estruturado como um sistema acessível por dispositivos móveis e versão web, com módulos voltados a:

  • Desenvolvimento pessoal e fortalecimento emocional

  • Encaminhamento para cursos profissionalizantes e capacitação

  • Apoio à empregabilidade

  • Orientação para regularização documental

  • Rede de assistência social

  • Espaço de valores e propósito de vida (opcional)

Entre os recursos previstos estão informações sobre cursos gratuitos ofertados por instituições como SENAI e SEBRAE, orientação sobre conclusão do ensino básico por meio do ENCCEJA, além de direcionamento a plataformas de busca de emprego.

Rede de apoio integrada

O sistema também prevê a inclusão de uma rede de apoio com indicação de:

  • CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)

  • CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)

  • Defensoria Pública

  • Ministério Público

  • Poder Judiciário

  • Organizações da sociedade civil

  • Projetos comunitários e entidades de apoio espiritual, de forma opcional e respeitando a liberdade de crença

O eixo espiritual do projeto é apresentado como ferramenta complementar de fortalecimento emocional, com abordagem inclusiva e facultativa, respeitando integralmente os princípios constitucionais de liberdade religiosa.

Segurança jurídica e proteção de dados

A proposta observa diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), priorizando:

  • Consentimento expresso do usuário

  • Não exposição de antecedentes

  • Não armazenamento de dados sensíveis sem finalidade específica

  • Utilização ética das informações

O aplicativo não possui caráter investigativo ou de monitoramento, sendo estruturado exclusivamente como instrumento socioeducativo e preventivo.

Fase final de desenvolvimento

Atualmente, o projeto encontra-se em fase de conclusão técnica e ajustes estruturais, incluindo organização de conteúdo, testes de usabilidade e definição dos últimos detalhes operacionais.

A perspectiva é que o aplicativo esteja concluído e pronto para apresentação oficial no início do mês de abril do corrente ano, podendo, posteriormente, ser submetido à avaliação institucional para eventual implementação piloto no município de Sobral.

A iniciativa reforça o papel da Polícia Civil não apenas na repressão qualificada à criminalidade, mas também na promoção de estratégias inovadoras de prevenção e reconstrução social.

