REFEITURA DE SOBRAL REALIZA LIMPEZA INÉDITA DO RIO ACARAÚ

A Prefeitura de Sobral realizou uma ação inédita de limpeza do Rio Acaraú, trazendo mais saúde e bem-estar aos moradores da cidade. A iniciativa visa preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da população.









Um Passo Importante para a Cidade





A limpeza do Rio Acaraú é um marco importante para a cidade de Sobral, demonstrando o compromisso da Prefeitura em cuidar do meio ambiente e promover a saúde pública. A ação contou com a participação de equipes técnicas e equipamentos especializados.









Parabéns ao Prefeito





O Prefeito de Sobral está de parabéns pela iniciativa, que certamente terá um impacto positivo na vida dos sobralenses. A preservação do Rio Acaraú é fundamental para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ambiental da região.



