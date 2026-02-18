REFEITURA DE SOBRAL REALIZA LIMPEZA INÉDITA DO RIO ACARAÚ

A Prefeitura de Sobral realizou uma ação inédita de limpeza do Rio Acaraú, trazendo mais saúde e bem-estar aos moradores da cidade. A iniciativa visa preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da população.
Um Passo Importante para a Cidade
A limpeza do Rio Acaraú é um marco importante para a cidade de Sobral, demonstrando o compromisso da Prefeitura em cuidar do meio ambiente e promover a saúde pública. A ação contou com a participação de equipes técnicas e equipamentos especializados.
Parabéns ao Prefeito
O Prefeito de Sobral está de parabéns pela iniciativa, que certamente terá um impacto positivo na vida dos sobralenses. A preservação do Rio Acaraú é fundamental para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ambiental da região.
A Prefeitura de Sobral continua trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população e preservar o meio ambiente. Essa ação é mais um exemplo do compromisso da gestão municipal com a cidade e seus moradores.
