PF faz operação contra servidores da Receita Federal

A Polícia Federal fez operação contra servidores da Receita Federal. Quatro servidores são investigados por suposto vazamento de informações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e também de seus familiares.





Os suspeitos teriam usado o sistema da Receita Federal para divulgar dados sigilosos. STF divulgou o nome dos investigados. São eles: Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Pery Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos e Ricardo Mansano de Moraes, que atuam em delegacias da Receita nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.





A investigação foi aberta por determinação do ministro Alexandre de Mores. Teria havido acesso irregular às informações fiscais, inclusive de sua, Viviane Barci, e do seu filho. O STF foi também avisado que Guiomar Mendes, ex-mulher do ministro Gilmar Mendes, pode estar entre os alvos.





