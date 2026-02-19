SINE/IDT OFERECE VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

A quinta-feira começou com boas oportunidades para quem busca colocação no mercado de trabalho em Sobral. Ao todo, estão sendo ofertadas 166 vagas, além de 31 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), em diversas áreas.

📋 Principais vagas disponíveis

Agente de vendas de serviços – 08

Armador de estrutura de concreto – 20

Assessor de microcrédito – 01

Assistente administrativo – 01

Atendente de lojas – 03

Atendente de telemarketing – 01

Auxiliar administrativo – 01

Auxiliar de cozinha – 01

Auxiliar de limpeza – 03

Bobinador eletricista – 01

Camareira de hotel – 01

Carpinteiro – 25

Costureira em geral – 02

Cozinheiro de restaurante – 01

Cozinheiro do serviço doméstico – 01

Eletricista auxiliar – 01

Empregado doméstico (serviços gerais) – 01

Empregado doméstico arrumador – 01

Garçom – 01

Impressor flexográfico – 01

Impressor serigráfico – 02

Marceneiro – 01

Montador de móveis de madeira – 01

Motofretista – 01

Motorista entregador – 01

Nutricionista – 01

Operador de caixa – 01

Operador de empilhadeira – 01

Pedreiro – 30

Pizzaiolo – 01

Profissional de educação física na saúde – 01

Recepcionista de hotel – 01

Recepcionista secretária – 01

Representante comercial autônomo – 05

Salgadeiro – 01

Servente de obras – 31

Soldador – 01

Supervisor comercial – 01

Supervisor de vendas comercial – 01

Técnico de transporte ferroviário – 01

Vendedor de comércio varejista – 01

Vendedor interno – 01

Vendedor pracista – 01

Vigia noturno – 01

Zelador – 03

👉 Total geral: 166 vagas

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Armador de estrutura de concreto – 01

Auxiliar de linha de produção – 30

👉 Total PCD: 31 vagas

📍 Como se candidatar

Os interessados devem procurar o SINE/IDT ou Casa do Cidadão mais próxima, levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

📢 Fique atento: as vagas podem ser preenchidas rapidamente!

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis