URGENTE: Sobral abre inscrições para o Projeto Guarda Mirim 2026

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Segurança Cidadã de Sobral (SESEC), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo do Projeto Guarda Mirim 2026. Ao todo, estão sendo ofertadas 50 vagas para jovens do município.





As oportunidades são destinadas a jovens de 14 a 17 anos, residentes na sede e nos distritos do município, que estejam cursando o Ensino Médio em escola pública em tempo parcial ou já tenham concluído. É necessário que o candidato esteja em situação de vulnerabilidade socioeconômica, não esteja matriculado em escola de tempo integral ou ensino profissionalizante e não seja beneficiário de outra bolsa vinculada ao Programa Ocupa Juventude.





As 50 vagas estão distribuídas em duas turmas, sendo 25 para o turno da manhã e 25 para o turno da tarde.





As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 2 de março de 2026, realizadas exclusivamente pela internet, no site: https://selecao.sobral.ce.gov.br . Jovens que não dispõem de acesso à internet poderão contar com apoio presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, nos seguintes locais:

Vila Olímpica Norte – Coordenadoria da Cidadania

Avenida Dr. Paulo de Almeida Sanford, 305, Bairro Parque Silvana, Sobral/CE.

CRAS – Mimi Marinho

Rua Hélio Arruda Coelho, S/N, Bairro Dom Expedito, Sobral, Ceará.

CRAS – Dom José

Rua Manoel Marinho de Andrade, 1266 – Bairro Padre Ibiapina, Sobral, Ceará.

CRAS – Irmã Oswalda

Rua Olavo Bilac, Alto da Brasília, S/N, Sobral, Ceará.

CRAS – Regina Justa

Rua Jerusalém, s/n, Bairro Vila União, Sobral, Ceará.

CRAS – Aracatiaçu

Rua Paraguassu, S/N, Bairro da Várzea, Aracatiaçu, Sobral, Ceará.

CRAS – Jaibaras

Rua Bela Vista, 0 (Rua da Manga, 4) – Distrito de Jaibaras, Sobral, Ceará.

CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social

Rua Coronel José Sabóia, nº 513 – Centro, Sobral, Ceará.

O processo seletivo será composto por três etapas: avaliação da vulnerabilidade socioeconômica, prova objetiva escrita e entrevista coletiva.





Os candidatos selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 300,00 mensais durante sete meses, período de duração do projeto. A iniciativa tem como objetivo promover formação cidadã, fortalecer valores como disciplina, cooperação e responsabilidade, além de contribuir para o desenvolvimento social e educacional dos participantes.













SERVIÇO





Projeto Guarda Mirim 2026

Vagas: 50 (25 manhã e 25 tarde)

Público-alvo: Jovens de 14 a 17 anos, estudantes de escola pública em tempo parcial, em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Bolsa-auxílio: R$ 300,00 mensais