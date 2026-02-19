CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

Sobral fortalece tradição da Semana Santa com edital de credenciamento para Grupos de Paixão de Cristo 2026

quinta-feira, fevereiro 19, 2026  Nenhum comentário

A Secretaria da Juventude e Cultura de Sobral, vinculada à Prefeitura de Sobral, torna público o Edital de Credenciamento de Grupos de Paixão de Cristo que irão compor a programação oficial dos espetáculos cênicos da Semana Santa 2026 no município de Sobral.

O credenciamento tem como objetivo fortalecer os coletivos culturais locais e incentivar a produção artística voltada às encenações da Paixão de Cristo, uma das manifestações culturais mais tradicionais do período. O processo será realizado virtualmente, garantindo maior acessibilidade e transparência aos interessados.

As inscrições seguem até o dia 20 de fevereiro de 2026, e o link para participação está disponível na bio do Instagram oficial da Secretaria da Juventude e Cultura (SEJUC).

O investimento total previsto é de R$ 60 mil, destinados ao apoio dos grupos selecionados que integrarão a programação oficial.

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura, da arte e das tradições populares, promovendo oportunidades para artistas e coletivos culturais do município.

Serviço

Edital de Credenciamento de Grupos de Paixão de Cristo

Inscrições: até 20 de fevereiro

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 