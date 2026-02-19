Sobral fortalece tradição da Semana Santa com edital de credenciamento para Grupos de Paixão de Cristo 2026

A Secretaria da Juventude e Cultura de Sobral, vinculada à Prefeitura de Sobral, torna público o Edital de Credenciamento de Grupos de Paixão de Cristo que irão compor a programação oficial dos espetáculos cênicos da Semana Santa 2026 no município de Sobral.
O credenciamento tem como objetivo fortalecer os coletivos culturais locais e incentivar a produção artística voltada às encenações da Paixão de Cristo, uma das manifestações culturais mais tradicionais do período. O processo será realizado virtualmente, garantindo maior acessibilidade e transparência aos interessados.
As inscrições seguem até o dia 20 de fevereiro de 2026, e o link para participação está disponível na bio do Instagram oficial da Secretaria da Juventude e Cultura (SEJUC).
O investimento total previsto é de R$ 60 mil, destinados ao apoio dos grupos selecionados que integrarão a programação oficial.
A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura, da arte e das tradições populares, promovendo oportunidades para artistas e coletivos culturais do município.
Serviço
Edital de Credenciamento de Grupos de Paixão de Cristo
Inscrições: até 20 de fevereiro
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria