Sobral fortalece tradição da Semana Santa com edital de credenciamento para Grupos de Paixão de Cristo 2026

A Secretaria da Juventude e Cultura de Sobral, vinculada à Prefeitura de Sobral, torna público o Edital de Credenciamento de Grupos de Paixão de Cristo que irão compor a programação oficial dos espetáculos cênicos da Semana Santa 2026 no município de Sobral.





O credenciamento tem como objetivo fortalecer os coletivos culturais locais e incentivar a produção artística voltada às encenações da Paixão de Cristo, uma das manifestações culturais mais tradicionais do período. O processo será realizado virtualmente, garantindo maior acessibilidade e transparência aos interessados.





As inscrições seguem até o dia 20 de fevereiro de 2026, e o link para participação está disponível na bio do Instagram oficial da Secretaria da Juventude e Cultura (SEJUC).





O investimento total previsto é de R$ 60 mil, destinados ao apoio dos grupos selecionados que integrarão a programação oficial.





A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura, da arte e das tradições populares, promovendo oportunidades para artistas e coletivos culturais do município.





Serviço





Edital de Credenciamento de Grupos de Paixão de Cristo





Inscrições: até 20 de fevereiro