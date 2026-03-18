Deputada cearense é alvo de operação da PF que investiga fraudes em aposentadorias

A deputada federal pelo Ceará, Gorete Pereira (MDB) está entre os alvos da Operação Indébito, deflagrada na manhã desta terça-feira (17) pela Polícia Federal (PF) em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU). A ação investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Segundo apuração, a parlamentar foi alvo de mandado de busca e apreensão e passará a ser monitorada por tornozeleira eletrônica, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso.





A ofensiva também teve como foco outros investigados com atuação no Ceará. O empresário Natjo de Lima Pinheiro e a advogada Cecília Rodrigues Mota, ex-presidente de associações de aposentados e pensionistas no estado, foram alvos de mandados de prisão. Ambos são apontados como peças-chave no esquema.





De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de operar um mecanismo fraudulento que consistia na inclusão indevida de descontos em benefícios previdenciários. A prática ocorria por meio da inserção de dados falsos em sistemas oficiais, permitindo a cobrança de valores sem autorização dos aposentados e pensionistas.





Ainda segundo os investigadores, os suspeitos utilizavam “testas de ferro” para movimentar recursos e ocultar a origem do dinheiro, numa tentativa de dificultar o rastreamento das operações financeiras.





A Operação Indébito é um desdobramento da Operação Sem Desconto, que já havia identificado indícios de irregularidades em cobranças associativas vinculadas a benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social.





As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, diante da suspeita de envolvimento de autoridade com foro privilegiado.





Os investigados podem responder por organização criminosa, estelionato previdenciário e ocultação e dilapidação de patrimônio. A apuração aponta que o esquema pode ter atingido beneficiários em diversas regiões do país, com prejuízos ainda em fase de cálculo pelas autoridades.





A defesa dos citados não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.





Via CN7