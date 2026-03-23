Explosão registrada na subestação da Enel deixa Sobral sem energia; VÍDEO

Uma explosão foi registrada em uma subestação de energia localizada na Avenida José Hermínio de Moraes, no bairro Padre Ibiapina, em Sobral, na madrugada desta segunda-feira (23/3). Apesar do susto, não há registro de vítimas.





Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que uma intensa cortina de fogo, seguida de vários clarões, tomou conta do local, assustando moradores da região e provocando interrupções no fornecimento de energia em diversos bairros da cidade.





De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, as equipes foram acionadas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança por volta das 2h, para atender a ocorrência de explosão seguida de incêndio na subestação.





Devido à presença de fios energizados no solo, os bombeiros tiveram que aguardar a liberação da área por parte da equipe técnica da subestação para iniciar o combate ao fogo.





“Inicialmente, foram utilizados extintores de pó químico disponíveis na própria estação, porém sem sucesso na contenção das chamas. Em seguida, foi realizado combate direto com água utilizando linha de mangueira da viatura, obtendo êxito na extinção do incêndio”, informou o Corpo de Bombeiros.





Após o controle do incêndio e a verificação das condições de segurança, a ocorrência foi encerrada e a equipe retornou à unidade.









Falta de energia





No entanto, a distribuidora de energia realizou manobras de carga e acionou geradores para reduzir as áreas afetadas.





“Até o momento, o serviço já foi normalizado para cerca de 94% dos consumidores impactados. A distribuidora ainda irá instalar duas subestações móveis para reforçar o atendimento na região”, garantiu a Enel.





Ainda de acordo com a concessionária de energia, após a atuação das equipes de emergência, os técnicos da Enel seguem trabalhando nos reparos necessários.





“A companhia permanece atuando para restabelecer o fornecimento de energia para todos os clientes no menor tempo possível”, completou a empresa, em nota.



